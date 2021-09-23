Следователи изъяли документацию по разбившемуся под Хабаровском Ан-26
Также правоохранители допросили техников, обслуживавших самолёт перед последним вылетом, и забрали образцы топлива для дальнейшей экспертизы.
Следователи изъяли всю необходимую документацию по самолёту Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — отметили в ведомстве.
Также были изъяты образцы топлива, в ближайшее время их отправят на экспертизу. Кроме того, следователи допросили техников ЗАО "Лётные проверки и системы", которые обслуживали Ан-26 перед последним вылетом.
Обломки Ан-26 были обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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