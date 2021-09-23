Следователи изъяли документацию по разбившемуся под Хабаровском Ан-26

Следователи изъяли всю необходимую документацию по самолёту Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — отметили в ведомстве.