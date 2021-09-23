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Следователи изъяли документацию по разбившемуся под Хабаровском Ан-26

Также правоохранители допросили техников, обслуживавших самолёт перед последним вылетом, и забрали образцы топлива для дальнейшей экспертизы.

23 сентября, 06:37

Следователи изъяли всю необходимую документацию по самолёту Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — отметили в ведомстве.

Разбросанные обломки: Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Разбросанные обломки: Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Также были изъяты образцы топлива, в ближайшее время их отправят на экспертизу. Кроме того, следователи допросили техников ЗАО "Лётные проверки и системы", которые обслуживали Ан-26 перед последним вылетом.

Обломки Ан-26 были обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае.

Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС

Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС

Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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