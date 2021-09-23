В Екатеринбурге после задержания арестовали пять членов экстремистского сообщества. Видео © ФСБ России

Против пяти членов экстремистской организации, деятельность которой накануне была пресечена в Екатеринбурге, возбуждены уголовное дела, остальные десять будут депортированы из страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"При силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержано 15 членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десяти иностранцев принято решение об их выдворении", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у задержанных было изъято три килограмма взрывчатки самостоятельного изготовления, которую экстремисты планировали использовать для реализации своих преступных планов.