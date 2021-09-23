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В Екатеринбурге после задержания арестовали пять членов экстремистского сообщества

Как сообщили в правоохранительных органах, при обысках у них обнаружили три килограмма самодельной взрывчатки.

23 сентября, 05:59

В Екатеринбурге после задержания арестовали пять членов экстремистского сообщества. Видео © ФСБ России

Против пяти членов экстремистской организации, деятельность которой накануне была пресечена в Екатеринбурге, возбуждены уголовное дела, остальные десять будут депортированы из страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"При силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержано 15 членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десяти иностранцев принято решение об их выдворении", — говорится в сообщении.

ФСБ показала видео задержания сторонников террористов в Екатеринбурге

ФСБ показала видео задержания сторонников террористов в Екатеринбурге

В ведомстве добавили, что у задержанных было изъято три килограмма взрывчатки самостоятельного изготовления, которую экстремисты планировали использовать для реализации своих преступных планов.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали более 30 участников террористической организации в Москве и трёх регионах России. Экстремисты вербовали и переправляли людей в зоны боевых действий, а также занимались финансированием находящихся в Сибири боевиков.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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