Минэкономразвития предложило новый способ борьбы с выводом банкротских активов

Минэкономразвития РФ предложило внести поправки в закон о банкротстве, дополнив его статьёй об оспаривании взаимосвязанных сделок, через которые юрлица выводят активы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

В министерстве предлагают признавать недействительными целые совокупности сделок, целью которых является причинение имущественного вреда кредиторам, оказание предпочтения лишь одному из кредиторов, затруднение оспаривания сомнительной сделки или создание мнимой законности тех или иных операций с имуществом.

Отмечается, что оспаривать подозрительные сделки в суде можно и сейчас, но в законе их чётких критериев не прописано, а значит, определить такие сделки сложнее. Например, когда должник продаёт имущество и полученные деньги сразу же выдаёт в качестве займа аффилированному с покупателем лицу — это две вполне обоснованные и законные операции, однако результатом их совокупности является полная неплатёжеспособность должника. Чтобы такое пресекать, ведомство и предложило новые поправки.