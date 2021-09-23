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"Покупайте наши "Байрактары": Депутат Рады рассказал об истинном отношении Эрдогана к Украине

Олег Волошин напомнил, что турецкий лидер нарушил обещание и так и не посетил "Крымскую платформу".

23 сентября, 05:20
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а только пользуется страной в собственных интересах. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий привёл в пример разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который сообщил ему, что турецкий лидер посетит саммит "Крымская платформа". Однако Эрдоган так и не появился на встрече и объяснений по этому поводу не дал. Депутат Рады отметил, что тем не менее президент Турции в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Вот вам и всё отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даём, но уважать вас особо мы не будем", — подытожил парламентарий.

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Напомним, саммит "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа, в нём участвовало более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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