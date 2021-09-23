Президент Турции Реджеп Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а только пользуется страной в собственных интересах. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий привёл в пример разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который сообщил ему, что турецкий лидер посетит саммит "Крымская платформа". Однако Эрдоган так и не появился на встрече и объяснений по этому поводу не дал. Депутат Рады отметил, что тем не менее президент Турции в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

"Вот вам и всё отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даём, но уважать вас особо мы не будем", — подытожил парламентарий.