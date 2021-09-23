НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Сирии потребовали от Турции в кратчайшие сроки вывести войска из страны

По мнению главы сирийского МИД, главная причина обострения военного конфликта состоит в "турецкой оккупации", а также в поддержке, которую оказывает Анкара террористам во всём мире.

23 сентября, 04:49

Фото © ТАСС / ЕРА

Сирия требует, чтобы Турция в кратчайшие сроки вывела свои войска с территории северных провинций республики. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

Напомним, ранее стало известно, что Турция направила дополнительные войска в Идлиб. По данным СМИ, речь идёт о 300 единицах бронетехники и 4000 военных.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", отметил Микдад в беседе с РИА "Новости".

Секретный план ВМФ: Российские подлодки могут "закрыть" сирийских террористов в Идлибе

Секретный план ВМФ: Российские подлодки могут "закрыть" сирийских террористов в Идлибе

Глава сирийского МИД полагает, что основная причина обострения военного конфликта состоит в "турецкой оккупации", а также в поддержке, которую оказывает Анкара террористам во всём мире.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Турция направляет в Сирию дополнительные войска в преддверии встречи Эрдогана с Путиным

вчера в 15:12

"Покупайте наши "Байрактары": Депутат Рады рассказал об истинном отношении Эрдогана к Украине

сегодня в 05:20

"Париж уже начал строить Москве глазки": В США заговорили о страхе Европы перед союзом Франции и России

сегодня в 04:16

WSJ: Меркель отказалась ответить на первый звонок Байдена в качестве президента США

сегодня в 03:48
Life

После задержания экстремистов в Екатеринбурге заведены уголовные дела

сегодня в 05:59

Новости партнеров

Layer 1