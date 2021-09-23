Власти Сирии потребовали от Турции в кратчайшие сроки вывести войска из страны
По мнению главы сирийского МИД, главная причина обострения военного конфликта состоит в "турецкой оккупации", а также в поддержке, которую оказывает Анкара террористам во всём мире.
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Сирия требует, чтобы Турция в кратчайшие сроки вывела свои войска с территории северных провинций республики. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Напомним, ранее стало известно, что Турция направила дополнительные войска в Идлиб. По данным СМИ, речь идёт о 300 единицах бронетехники и 4000 военных.
"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — отметил Микдад в беседе с РИА "Новости".
Глава сирийского МИД полагает, что основная причина обострения военного конфликта состоит в "турецкой оккупации", а также в поддержке, которую оказывает Анкара террористам во всём мире.
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