Власти Сирии потребовали от Турции в кратчайшие сроки вывести войска из страны

Сирия требует, чтобы Турция в кратчайшие сроки вывела свои войска с территории северных провинций республики. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

Напомним, ранее стало известно, что Турция направила дополнительные войска в Идлиб. По данным СМИ, речь идёт о 300 единицах бронетехники и 4000 военных.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — отметил Микдад в беседе с РИА "Новости".