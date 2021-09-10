Секретный план ВМФ: Российские подлодки могут "запечатать" сирийских террористов в Идлибе Субмарины не участвуют в учениях, однако могут "задержаться" в Средиземном море для ракетного удара по позициям боевиков. 9 сентября, 21:40 Кадр из видео © ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Ракеты "Калибр" на "Варшавянке"

9 сентября стало известно, что группировка подводных лодок ВМФ России в Сирии была увеличена до пяти субмарин. Сообщается, что две неатомных подводных лодки проекта 636.3 совершают межфлотский переход и перебрасываются из Тихого океана в северные широты, однако три других дизель-электрических подлодки могут оставаться в Средиземном море на постоянном боевом дежурстве. Точное местонахождение подлодок не раскрывается, однако ряд собеседников Лайфа, близких к оборонно-промышленному комплексу, считает, что субмарины могут находиться в нейтральных водах недалеко от побережья Сирии.

"Варшавянки" впервые поучаствовали в операции против сирийских боевиков в декабре 2015 года. Тогда с борта подводной лодки Б-237 "Ростов-на-Дону" по объектам боевиков было выпущено четыре ракеты. Подлодку проекта 636.3 испытали в деле спустя несколько месяцев после массированного удара высокоточным оружием, кадры которого Минобороны опубликовало в YouTube. Пролетев через территорию трёх стран, "Калибры" поразили цели на территории Сирии и помогли разгромить боевиков.

Террористы разбиты, но помогать им продолжают

Фото © ТАСС / Zuma

За пять лет российская авиация сделала многое — освобождены Алеппо, Пальмира и другие регионы Сирии, однако очаги напряжённости ещё остались. Одна из горячих точек — провинция Идлиб, в которой скрываются террористы. Последние несколько дней августа и всё начало сентября в этой части Сирии идут бои — сирийская армия при поддержке российской авиации выдавливает боевиков в сторону границы с Турцией, и до окончательно разгрома осталось совсем немного времени. Дипломатические усилия некоторых участников сирийского конфликта пока не приносят ожидаемого эффекта — российские специалисты по-прежнему фиксируют перемещения террористов, у которых периодически находят и современные средства связи, и современное оружие.

В ближайшие несколько недель военные при поддержке авиации могут перейти в масштабное наступление, главной целью которого может стать образование "идлибского котла" и окончательная зачистка приграничного района от террористических группировок. Чтобы ускорить разгром боевиков в Сирии, с борта подводных лодок проекта 636.3 могут применить до 20 крылатых ракет. Масштабный обстрел и уничтожение целей могут провести в ближайшие несколько недель. Окончательное решение о проведении "идлибской зачистки" ещё не принято, однако сил для завершающего удара по террористам в северо-западной части Сирии более чем достаточно. Подготовительный этап уже пройден — российская авиация вторую неделю бомбит позиции террористов, нарушена логистика и коммуникации.

Секретная ракета

Макет экспортного варианта 3М-54Э. Фото © Wikipedia

Применение высокоточного оружия кораблями ВМФ в 2015 году повергло в шок всех "западных партнёров" России. Пуск ракет "Калибр" из Каспийского моря решил сразу несколько ключевых задач. Во-первых, подтвердил заложенные разработчиком характеристики по скорости и точности, во-вторых, продемонстрировал мобильность "москитного флота", в-третьих, оказал нужный психологический и стратегический эффект — три десятка целей, превратившихся в пыль, позволили дать сирийской армии время для перегруппировки и накопления сил сразу по нескольким направлениям.

Тогда о "Калибрах" заговорили все — даже европейские аналитические издания, традиционно скупые на комментарии и похвалы российскому оружию, писали, что "ничего подобного ещё никто не видел". Завершающий штрих в пятилетней сирийской войне российские военные могут поставить не менее эффектно, однако для этого, вероятно, выберут более секретную и современную версию ракеты "Калибр". От обычной крылатой ракеты с дальностью в 2500 километров новая версия отличается увеличенной боевой частью и системой коррекции, которая затрудняет её обнаружение. Кроме того, модернизированный "Калибр" летит к цели значительно быстрее — по некоторым данным, её скорость приближается к 1,2М (1400 километров в час). Для сравнения: первая демонстрация возможностей российского оружия в 2015 году выполнялась на скорости в 0,8М, и этого оказалось достаточно, чтобы провести операцию по обескровливанию террористов в считаные минуты.

Сведений о том, что новейшая версия "Калибра" готовится исключительно для подводных лодок, пока нет. Не исключено, что ракету с увеличенной дальностью и скоростью полёта получат и корабли Черноморского флота, которые являются "остриём копья" в военной активности ВМФ России в Средиземном море. Если посчитать суммарное количество крылатых ракет на всех кораблях, которые могут задействовать для контрольного выстрела по терроризму, то цифры получаются внушительные. На одной подводкой лодке проекта 636.3 можно разместить до 18 крылатых ракет, которые покидают субмарину через торпедные аппараты. Это значит, что на пяти "Варшавянках", которые находятся в Средиземном море, может находиться до 90 крылатых ракет. Если прибавить к этому хотя бы два ракетных корабля, то к внушительному арсеналу добавляется ещё 16 ракет "Калибр", а общий возимый по Средиземному морю боекомплект переваливает за 100 единиц.

Пуск крылатых ракет "Калибр" с российской подлодки "Ростов-на-Дону". Кадр из видео © ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Собеседники Лайфа, близкие к военно-промышленному комплексу, говорят, что в случае принятия окончательного решения на зачистку террористов вдоль границы с Турцией вся операция может занять не более часа, и это считая время на перезарядку торпедных аппаратов подводных лодок между пусками ракет. Если это произойдёт, то граница Сирии и Турции на северо-западе окажется "запечатана", а армии САР останется только разобрать завалы и восстановить разрушенные здания. За возможности террористов после ракетного удара можно будет уже не волноваться.

Авторы Сергей Андреев