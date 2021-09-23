Девять врачей и санитаров пострадали после столкновения скорой с КамАЗом в Башкирии

В Башкирии столкнулись автомобиль скорой помощи УАЗ и грузовик КамАЗ, пострадало девять человек, все они медики. Об этом Лайфу сообщил источник.









Авария случилась на первом км автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово в районе поворота на сахарный завод. Пострадавшие доставлены в Чишминскую центральную районную больницу для обследования. Предварительно, в аварии виноват водитель скорой, въехавшей в прицеп КамАЗа.