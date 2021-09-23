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Девять врачей и санитаров пострадали после столкновения скорой с КамАЗом в Башкирии

Предварительно, в аварии виноват водитель медицинской машины, въехавшей в прицеп грузовика.

23 сентября, 05:08

В Башкирии столкнулись автомобиль скорой помощи УАЗ и грузовик КамАЗ, пострадало девять человек, все они медики. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авария случилась на первом км автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово в районе поворота на сахарный завод. Пострадавшие доставлены в Чишминскую центральную районную больницу для обследования. Предварительно, в аварии виноват водитель скорой, въехавшей в прицеп КамАЗа.

Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Ранее Лайф рассказывал, что жёсткое ДТП с фурой в Приангарье попало на камеру видеорегистратора. Предположительно, водитель легковушки мог уснуть за рулём и выехать на встречку.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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