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Зеленский в ООН озвучил количество жертв конфликта в Донбассе

По его словам, за последние два года их число увеличилось почти на две тысячи.

23 сентября, 05:20
<p>Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI

Почти 15 тысяч человек погибли за всё время вооружённого конфликта, который развернулся на юго-востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Трансляция велась на странице главы государства в "Фейсбуке".

"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей", — сказал он.

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Напомним, в июле 2020 года в Донбассе был издан приказ о полном прекращении огня на территории ДНР и ЛНР. Аналогичное предписание было издано и на Украине. Однако, несмотря на это, режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля этого года Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. Нередко от агрессивных действий Вооружённых сил Украины страдали мирные жители республик, однако Киев признавать это отказывается.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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