Зеленский в ООН озвучил количество жертв конфликта в Донбассе

Почти 15 тысяч человек погибли за всё время вооружённого конфликта, который развернулся на юго-востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Трансляция велась на странице главы государства в "Фейсбуке".

"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей", — сказал он.