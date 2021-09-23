Зеленский в ООН озвучил количество жертв конфликта в Донбассе
По его словам, за последние два года их число увеличилось почти на две тысячи.
Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI
Почти 15 тысяч человек погибли за всё время вооружённого конфликта, который развернулся на юго-востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке. Трансляция велась на странице главы государства в "Фейсбуке".
"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей", — сказал он.
Напомним, в июле 2020 года в Донбассе был издан приказ о полном прекращении огня на территории ДНР и ЛНР. Аналогичное предписание было издано и на Украине. Однако, несмотря на это, режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля этого года Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. Нередко от агрессивных действий Вооружённых сил Украины страдали мирные жители республик, однако Киев признавать это отказывается.
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