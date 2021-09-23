Суровый сибиряк сковородкой разбил отказавшийся выдать деньги банкомат

Сибиряк сковородкой разбил отказавшийся выдать деньги банкомат. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Житель города Дудинки (Красноярский край) очень огорчился, когда банкомат из-за технической ошибки не выдал ему деньги. Мужчина вернулся домой, взял у жены кухонную сковороду и отправился мстить обидчику. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

"Стражи порядка выяснили, что мужчина со своей супругой хотели внести денежные средства на счёт своей банковской карты, однако из-за технической ошибки это сделать не удалось, денежные средства остались в банкомате и на счёт не поступили", — говорится в сообщении.

В итоге сибиряк разбил бездушную машину, ущерб составил 124 тысячи рублей. Личность мужчины установлена, им оказался местный житель 1982 года рождения, ранее не судимый. Полиция проводит проверку.