Суровый сибиряк сковородкой разбил отказавшийся выдать деньги банкомат
Ущерб составил 124 тысячи рублей. Личность буйного мужчины уже установлена.
Сибиряк сковородкой разбил отказавшийся выдать деньги банкомат. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Житель города Дудинки (Красноярский край) очень огорчился, когда банкомат из-за технической ошибки не выдал ему деньги. Мужчина вернулся домой, взял у жены кухонную сковороду и отправился мстить обидчику. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по региону.
"Стражи порядка выяснили, что мужчина со своей супругой хотели внести денежные средства на счёт своей банковской карты, однако из-за технической ошибки это сделать не удалось, денежные средства остались в банкомате и на счёт не поступили", — говорится в сообщении.
В итоге сибиряк разбил бездушную машину, ущерб составил 124 тысячи рублей. Личность мужчины установлена, им оказался местный житель 1982 года рождения, ранее не судимый. Полиция проводит проверку.
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