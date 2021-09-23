В Дубае построили самое высокое в мире колесо обозрения

В Дубае (ОАЭ) построили самое высокое в мире колесо обозрения, получившее название Ain Dubai. Высота аттракциона составляет 250 метров, а полный цикл вращения занимает 38 минут. С верхней точки открывается вид на район Dubai Marina и искусственный остров Bluewaters Island.

В первый раз сооружение запустится 21 октября. Стоимость билетов стартует от 130 дирхамов за сеанс (более 2,5 тысячи рублей). Место в классе премиум стоит 380 дирхамов (свыше 7,5 тыс. руб.), сообщается на странице aindxbofficial в "Инстаграме", которая полностью посвящена новой достопримечательности.

Отмечается, что на колесе обозрения есть несколько типов кабин, все они оборудованы кондиционерами для защиты от дубайского солнца. Можно выбрать обычный вариант с панорамными окнами или комнатку с баром внутри. Также есть возможность прокатиться в эксклюзивной кабине, куда даже можно заказать ужин.

В очереди на аттракцион тоже не придётся скучать, гостям предложат посмотреть на основные достопримечательности Дубая на гигантском светодиодном экране, установленном на колесе обозрения.