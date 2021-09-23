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В Дубае построили самое высокое в мире колесо обозрения

В первый раз сооружение запустится 21 октября. Стоимость билетов стартует от 130 дирхамов за сеанс (более 2,5 тысячи рублей).

23 сентября, 05:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTnA57lL2nx/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aindxbofficial</a></p>

Фото © Instagram / aindxbofficial

В Дубае (ОАЭ) построили самое высокое в мире колесо обозрения, получившее название Ain Dubai. Высота аттракциона составляет 250 метров, а полный цикл вращения занимает 38 минут. С верхней точки открывается вид на район Dubai Marina и искусственный остров Bluewaters Island.

В первый раз сооружение запустится 21 октября. Стоимость билетов стартует от 130 дирхамов за сеанс (более 2,5 тысячи рублей). Место в классе премиум стоит 380 дирхамов (свыше 7,5 тыс. руб.), сообщается на странице aindxbofficial в "Инстаграме", которая полностью посвящена новой достопримечательности.

Отмечается, что на колесе обозрения есть несколько типов кабин, все они оборудованы кондиционерами для защиты от дубайского солнца. Можно выбрать обычный вариант с панорамными окнами или комнатку с баром внутри. Также есть возможность прокатиться в эксклюзивной кабине, куда даже можно заказать ужин.

В Казани посетители аттракциона застряли вниз головой на высоте 40 метров

В Казани посетители аттракциона застряли вниз головой на высоте 40 метров

В очереди на аттракцион тоже не придётся скучать, гостям предложат посмотреть на основные достопримечательности Дубая на гигантском светодиодном экране, установленном на колесе обозрения.

Ранее Лайф сообщал о самом популярном городе у самостоятельных туристов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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