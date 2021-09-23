Названа доля антипрививочников среди оптимистов и пессимистов

Российская рекрутинговая платформа Superjob выяснила, что почти каждый второй среди людей, считающих себя оптимистами, привился от коронавирусной инфекции. В это же время среди пессимистов прививку сделало лишь 38%. Опрос был проведён с 17 по 22 сентября, в нём приняло участие 1,6 тысячи россиян из 396 населённых пунктов.

Выяснилось, что среди оптимистов, кто ещё не вакцинировался, сделать прививку хочет 22%, а 29% респондентов отказываются делать это. Притом что среди пессимистов 42% заявили, что не готовы пройти вакцинацию. Однако 20% отметили, что пока не прививались, но готовы на прививку.

"Судя по комментариям опрошенных, опасения за личное здоровье после введения препарата перевешивают страх перед худшим сценарием распространения инфекции", — цитирует РБК экспертов исследования.



Вместе с тем организаторы опроса заметили гендерную разницу — среди женщин-оптимисток привитых в 1,6 раза больше, чем среди пессимисток (52% против 32% соответственно). Среди мужчин же разница вакцинированных оптимистов и пессимистов не такая значительная (47% против 43% соответственно).

