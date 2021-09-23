Центр Чумакова провёл модернизацию и теперь увеличит мощности производства "Ковивака"

Центр имени Чумакова провёл модернизацию оборудования, благодаря которой производственные мощности удастся нарастить более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза", — говорится в сообщении.

В Минобрнауки отметили, что благодаря проведённой модернизации препарат "Ковивак" станет намного доступнее для россиян. Там также добавили, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз вакцины, но до конца года планируется произвести дополнительно ещё 2,5 миллиона доз.