Центр Чумакова провёл модернизацию и теперь увеличит мощности производства "Ковивака"
До конца года производители планируют ввести в гражданский оборот 2,5 миллиона доз препарата.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Центр имени Чумакова провёл модернизацию оборудования, благодаря которой производственные мощности удастся нарастить более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза", — говорится в сообщении.
В Минобрнауки отметили, что благодаря проведённой модернизации препарат "Ковивак" станет намного доступнее для россиян. Там также добавили, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз вакцины, но до конца года планируется произвести дополнительно ещё 2,5 миллиона доз.
Ранее Лайф писал, что центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака". Сейчас перед федеральным учреждением стоит задача просмотреть тысячу клиентов на иммунологическую эффективность.
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