Политолог объяснил уязвлённым самолюбием поддержку в США ужесточения санкций против суверенного долга РФ

Поддержка американским Конгрессом ужесточения санкций против суверенного долга России объясняется уязвлённым самолюбием, ведь США не удалось повлиять на российскую выборную кампанию, несмотря на все вложения. Такое мнение Лайфу высказал доктор политических наук Андрей Манойло.

"Это идёт общая волна после выборов, а именно после того, как не смогли на них повлиять. Тут же вспомнили и про Литвиненко, про Скрипалей. Видимо, им [Правительству США] очень обидно, что выборы мы провели и не удалось их сорвать. Это всё уязвлённое самолюбие и очень большое чувство обиды, потому что они же вложились в российскую кампанию", — сказал Манойло.

По его словам, введение санкций является неадекватной и репрессивной мерой и они никогда не приведут к хорошим, добросердечным отношениям между государствами. Политолог также заметил, что РФ ничем не угрожает США, тем более в экономическом плане.