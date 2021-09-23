Губернатор Челябинской области Текслер отказался от мандата депутата Госдумы
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Он, являясь секретарём областного отделения "Единой России", возглавлял региональный список партии.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимавший участие в прошедших в России выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, несмотря на то что набрал необходимое количество голосов.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", — говорится в релизе его пресс-службы.
Алексей Текслер возглавлял региональный список "Единой России", которая по результатам обработки 100% протоколов прошла в Государственную думу с результатом в 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Как сообщал Лайф, окончательные итоги трёхдневного избирательного процесса будут подведены 24 сентября.