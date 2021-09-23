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Губернатор Челябинской области Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

Он, являясь секретарём областного отделения "Единой России", возглавлял региональный список партии.

23 сентября, 07:47
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/alexeytexler.official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Текслер</a></p>

Фото © VK / Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимавший участие в прошедших в России выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, несмотря на то что набрал необходимое количество голосов.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", — говорится в релизе его пресс-службы.

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Алексей Текслер возглавлял региональный список "Единой России", которая по результатам обработки 100% протоколов прошла в Государственную думу с результатом в 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Как сообщал Лайф, окончательные итоги трёхдневного избирательного процесса будут подведены 24 сентября.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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