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Регион
Опубликовано 23 сентября 2021, 10:47

Губернатор Челябинской области Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

Фото © VK / Алексей Текслер

Фото © VK / Алексей Текслер

Он, являясь секретарём областного отделения "Единой России", возглавлял региональный список партии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимавший участие в прошедших в России выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата, несмотря на то что набрал необходимое количество голосов.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", — говорится в релизе его пресс-службы.

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Алексей Текслер возглавлял региональный список "Единой России", которая по результатам обработки 100% протоколов прошла в Государственную думу с результатом в 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам. Как сообщал Лайф, окончательные итоги трёхдневного избирательного процесса будут подведены 24 сентября.

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Роман Имполитов
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