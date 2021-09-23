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ФАС обязала "Пятёрочку" и "Магнит" снизить цены на продукты в Подмосковье

Срок исполнения предупреждений составляет десять дней с момента получения, в противном случае будет возбуждено дело.

23 сентября, 07:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Компании, владеющие супермаркетами "Пятёрочка" и "Магнит", получили от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупреждения о необходимости снижения цен на продукты в Московской области. Об этом сказано в записи на сайте ведомства.

"АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятёрочка"), занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях", — сказано в записи.

В России снизились цены на морковь, капусту и лук

В России снизились цены на морковь, капусту и лук

Отмечается, что Московское областное управление ФАС зафиксировало завышение розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья. Так, в некоторых районах торговые сети более чем на 10% завысили стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины. Компаниям выданы предупреждения, срок исполнения которых составляет десять дней с момента получения.

"В противном случае управление ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением", — сказано в записи.

А ранее Лайф сообщал, что ФАС призвала "Яндекс" прекратить дискриминировать другие сервисы в поиске. 22 сентября стороны в арбитражном суде Москвы заявили, что готовы уладить спор мирным путём.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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