В России разработали автомобиль, принимающий экзамены на права без инспектора

В Казани впервые в мире разработали автомобиль, который может принять экзамен на вождение без участия инспектора. Как сообщает Пятый канал, машина даёт оценку с помощью искусственного интеллекта.

Чтобы автомобиль работал корректно, инженеры снабдили его несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами, а также спутниковой связью. В свою очередь руководитель проекта Максим Магдалинов рассказал, что нейросеть транспортного средства строится на распознавании дорожной разметки и сигнала светофора.

Инноваторы убеждены, что их разработка может полностью исключить субъективный подход к ученикам автошкол — взятку автомобилю не дашь, завалить кого-то на экзамене будет невозможно. Однако присутствовать сотрудник ГИБДД на экзамене будет по-прежнему, поскольку именно он будет следить за процессом и далее принимать итоговое решение.