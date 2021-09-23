НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России разработали автомобиль, принимающий экзамены на права без инспектора

Инноваторы убеждены, что их машина может полностью исключить субъективный подход к ученикам автошкол — взятку автомобилю не дашь, завалить кого-то на экзамене будет невозможно.

23 сентября, 07:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Казани впервые в мире разработали автомобиль, который может принять экзамен на вождение без участия инспектора. Как сообщает Пятый канал, машина даёт оценку с помощью искусственного интеллекта.

Чтобы автомобиль работал корректно, инженеры снабдили его несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами, а также спутниковой связью. В свою очередь руководитель проекта Максим Магдалинов рассказал, что нейросеть транспортного средства строится на распознавании дорожной разметки и сигнала светофора.

Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Инноваторы убеждены, что их разработка может полностью исключить субъективный подход к ученикам автошкол — взятку автомобилю не дашь, завалить кого-то на экзамене будет невозможно. Однако присутствовать сотрудник ГИБДД на экзамене будет по-прежнему, поскольку именно он будет следить за процессом и далее принимать итоговое решение.

Ранее сообщалось, что в России появится новый дорожный знак "Въезд беспилотникам запрещён". Его планируется ввести в 2025 году, на нём будет изображена перечёркнутая буква "А".

Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1