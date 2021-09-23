В России разработали автомобиль, принимающий экзамены на права без инспектора
Инноваторы убеждены, что их машина может полностью исключить субъективный подход к ученикам автошкол — взятку автомобилю не дашь, завалить кого-то на экзамене будет невозможно.
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В Казани впервые в мире разработали автомобиль, который может принять экзамен на вождение без участия инспектора. Как сообщает Пятый канал, машина даёт оценку с помощью искусственного интеллекта.
Чтобы автомобиль работал корректно, инженеры снабдили его несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами, а также спутниковой связью. В свою очередь руководитель проекта Максим Магдалинов рассказал, что нейросеть транспортного средства строится на распознавании дорожной разметки и сигнала светофора.
Инноваторы убеждены, что их разработка может полностью исключить субъективный подход к ученикам автошкол — взятку автомобилю не дашь, завалить кого-то на экзамене будет невозможно. Однако присутствовать сотрудник ГИБДД на экзамене будет по-прежнему, поскольку именно он будет следить за процессом и далее принимать итоговое решение.
Ранее сообщалось, что в России появится новый дорожный знак "Въезд беспилотникам запрещён". Его планируется ввести в 2025 году, на нём будет изображена перечёркнутая буква "А".
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