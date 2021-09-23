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Нарышкин назвал очередной ложью заявление Лондона о третьем "отравителе" Скрипаля

По мнению главы СВР, подобные выпады со стороны Лондона призваны отвлечь внимание общественности от "позорного бегства" войск НАТО из Афганистана.

23 сентября, 07:24
<p>Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62842/photos/63335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью заявление Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", — сказал он журналистам.

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По мнению главы СВР, подобные выпады со стороны Лондона также призваны отвлечь внимание общественности от "позорного бегства" НАТО из Афганистана. Нарышкин подчеркнул, что сейчас солдаты альянса попросту уже не в состоянии поддерживать безопасность в том или ином регионе мира.

Ранее Скотленд-Ярд официально назвал имя третьего россиянина, который, по мнению британских властей, может быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предъявлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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