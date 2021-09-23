Нарышкин назвал очередной ложью заявление Лондона о третьем "отравителе" Скрипаля

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью заявление Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", — сказал он журналистам.

По мнению главы СВР, подобные выпады со стороны Лондона также призваны отвлечь внимание общественности от "позорного бегства" НАТО из Афганистана. Нарышкин подчеркнул, что сейчас солдаты альянса попросту уже не в состоянии поддерживать безопасность в том или ином регионе мира.