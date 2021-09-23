Нарышкин назвал очередной ложью заявление Лондона о третьем "отравителе" Скрипаля
По мнению главы СВР, подобные выпады со стороны Лондона призваны отвлечь внимание общественности от "позорного бегства" войск НАТО из Афганистана.
Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью заявление Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", — сказал он журналистам.
По мнению главы СВР, подобные выпады со стороны Лондона также призваны отвлечь внимание общественности от "позорного бегства" НАТО из Афганистана. Нарышкин подчеркнул, что сейчас солдаты альянса попросту уже не в состоянии поддерживать безопасность в том или ином регионе мира.
Ранее Скотленд-Ярд официально назвал имя третьего россиянина, который, по мнению британских властей, может быть причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предъявлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.
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