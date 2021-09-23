Москвичи скрасили дождливое утро прыжком с парашютами с многоэтажки

Москвичи скрасили дождливое утро, прыгнув с многоэтажки с парашютами. Видео © Соцсети

Несколько человек на Ленинском проспекте в Москве в дождливое утро четверга, 23 сентября, нашли способ, как его можно скрасить. Прихватив с собой парашюты, они поднялись на многоэтажку и прыгнули с неё.

Как видно на кадрах, приземлились экстремалы прямо на дорогу, где в это время образовалась пробка. Усложнили ли они движение, неизвестно. Реакции правоохранительных органов пока не последовало.