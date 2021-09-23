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Москвичи скрасили дождливое утро прыжком с парашютами с многоэтажки

Они приземлились прямо на дорогу. Усложнили ли экстремалы движение, неизвестно.

23 сентября, 07:32

Москвичи скрасили дождливое утро, прыгнув с многоэтажки с парашютами. Видео © Соцсети

Несколько человек на Ленинском проспекте в Москве в дождливое утро четверга, 23 сентября, нашли способ, как его можно скрасить. Прихватив с собой парашюты, они поднялись на многоэтажку и прыгнули с неё.

Как видно на кадрах, приземлились экстремалы прямо на дорогу, где в это время образовалась пробка. Усложнили ли они движение, неизвестно. Реакции правоохранительных органов пока не последовало.

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А ранее похожий эпизод случился в Екатеринбурге, где экстремал прыгнул с парашютом с многоэтажки и влетел в машину. От удара сработала сигнализация. Однако парашютист не пострадал, автомобиль повреждён не был.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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