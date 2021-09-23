Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что когда-то хотел сменить имя в честь древнегреческого бога северного ветра, чтобы стать Бореем Джонсоном. Об этом политик заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

По словам Джонсона, таким образом он может поддержать возобновляемые источники энергии. Выступая на совещании, посвящённом проблемам экологии и климата, британский премьер-министр подчеркнул, что Лондон вложил много денег и сил в строительство "огромных лесов" из ветряных турбин в Северном море между Великобританией и Голландией, пишет ТАСС.

"Мы производим столько энергии с помощью ветра, что я даже думал изменить имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном", — добавил политик.