Производители стали направили Минфину предложения по вводу акцизов и новым налогам

Крупнейшие российские производители стали разработали и направили предложения к планируемому Министерством финансов вводу акцизов на сталь и изменению расчёта налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как пишет РБК со ссылкой на письмо президента ассоциации "Русская сталь", ожидается, что это должно принести бюджету 160 миллиардов рублей.

Так, металлурги просят установить ставку акциза на уровне 2,5% вместо предлагаемых Минфином 3% от экспортной цены слябов в отечественных портах, если она выше 300 долларов за тонну. При этом ставку НДПИ по коксующемуся углю предлагается не трогать и оставить на уровне 1,5% от мировых цен на данное сырьё. Кроме того, производители стали отмечают, что ставку НДПИ на железную руду необходимо снизить до 2,96% от экспортных котировок в Китае, в то время как у Минфина она равна 5,5%.

Как утверждает источник РБК, 23 сентября владельцев предприятий пригласили к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы обсудить насущный вопрос. Отметим, что "Русская сталь" объединяет крупнейших российских производителей стали, таких как "Северсталь", Evraz, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), а также Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).