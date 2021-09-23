Производители стали направили Минфину предложения по вводу акцизов и новым налогам
По некоторым данным, насущные вопросы будут обсуждаться также на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с владельцами предприятий. Ожидается, что оно состоится 23 сентября.
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Крупнейшие российские производители стали разработали и направили предложения к планируемому Министерством финансов вводу акцизов на сталь и изменению расчёта налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как пишет РБК со ссылкой на письмо президента ассоциации "Русская сталь", ожидается, что это должно принести бюджету 160 миллиардов рублей.
Так, металлурги просят установить ставку акциза на уровне 2,5% вместо предлагаемых Минфином 3% от экспортной цены слябов в отечественных портах, если она выше 300 долларов за тонну. При этом ставку НДПИ по коксующемуся углю предлагается не трогать и оставить на уровне 1,5% от мировых цен на данное сырьё. Кроме того, производители стали отмечают, что ставку НДПИ на железную руду необходимо снизить до 2,96% от экспортных котировок в Китае, в то время как у Минфина она равна 5,5%.
Как утверждает источник РБК, 23 сентября владельцев предприятий пригласили к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы обсудить насущный вопрос. Отметим, что "Русская сталь" объединяет крупнейших российских производителей стали, таких как "Северсталь", Evraz, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), а также Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).
Напомним, ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает проект, который предполагает троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.
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