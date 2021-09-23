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Врач предложила заменить стулья в российских школах коврами

По её словам, такие меры помогут укрепить иммунитет детей и защитить их от болезней. Как и ежедневные уроки физкультуры.

23 сентября, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ученикам российских школ необходимо создать условия для физической активности. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Добрецова.

По её словам, современные школьники слишком много времени проводят сидя, поэтому больше подвержены болезням. Добрецова предложила брать пример с иностранных и некоторых частных российских школ, где первые 15 минут урока ученики сидят на коврах, а когда приходит время отвечать, перебираются за парты или просто встают. Кроме того, медик предложила проводить в школах ежедневные уроки физкультуры.

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"Ребёнок должен обязательно три-четыре раза в неделю активно играть в командные виды спорта, заниматься борьбой и каждый день гулять час на улице", — подчеркнула она.

Ранее Лайф писал, что до 2030 года в России планируется обучить всех школьников в общеобразовательных учреждениях плаванию. Для реализации этого плана запущена программа "Плавание для всех", а общеобразовательным учреждениям предоставили специальный модуль.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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