МВД Украины: Пытавшийся убить советника Зеленского использовал простые и дешёвые патроны
Сейчас правоохранители тщательно выясняют информацию об оружии преступника и продолжают поиски неизвестного. Эксперты также установили место, с которого вёл атаку злоумышленник.
Фото © Facebook / Артём Шевченко
Стали известны детали расследования покушения на помощника украинского президента Владимира Зеленского. Как сообщил глава департамента коммуникаций МВД Незалежной Артём Шевченко, стрельба по автомобилю Сергея Шефира была не снайперской. Однако точно ясно, что инцидент не был какой-то инсценировкой.
Правоохранитель отметил, что на месте происшествия было найдено около 20 отстрелянных гильз. Преступник использовал патроны калибра 7,62 на 39 миллиметров. По словам Шевченко, подобные боеприпасы на территории Украины встречаются довольно редко.
"Гильзы производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. <...> Очевидно, что боеприпасы были избраны простые и довольно дешёвые", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Шевченко добавил, что эксперты уже установили место, с которого стрелял неизвестный. Сейчас правоохранители тщательно выясняют информацию об оружии преступника, а также продолжают поиски самого злоумышленника.
А ранее Зеленский пообещал "сильный ответ" пытавшимся убить его советника Шефира. Он подчеркнул, что произошедшее никак не повлияет на антикоррупционную политику.
"Явное предупреждение президенту": Депутат Рады обвинил трёх человек в причастности к покушению на советника Зеленского
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.
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