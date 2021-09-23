МВД Украины: Пытавшийся убить советника Зеленского использовал простые и дешёвые патроны

Стали известны детали расследования покушения на помощника украинского президента Владимира Зеленского. Как сообщил глава департамента коммуникаций МВД Незалежной Артём Шевченко, стрельба по автомобилю Сергея Шефира была не снайперской. Однако точно ясно, что инцидент не был какой-то инсценировкой.

Правоохранитель отметил, что на месте происшествия было найдено около 20 отстрелянных гильз. Преступник использовал патроны калибра 7,62 на 39 миллиметров. По словам Шевченко, подобные боеприпасы на территории Украины встречаются довольно редко.

"Гильзы производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. <...> Очевидно, что боеприпасы были избраны простые и довольно дешёвые", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Шевченко добавил, что эксперты уже установили место, с которого стрелял неизвестный. Сейчас правоохранители тщательно выясняют информацию об оружии преступника, а также продолжают поиски самого злоумышленника.