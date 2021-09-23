Видимость во время выполнения полёта разбившимся под Хабаровском Ан-26 была плохой, ведь над Большехехцирским заповедником стоял туман, было ветрено и дождливо. Одной из первых крушение услышала жительница посёлка Корфовского Валентина Семёновна, обратившая внимание на странный звук.

"Услышала страшный гул, шум, просто: "Уууууу" — так гудел. Я ещё подумала: "Что такое? Самолёт как-то странно летит, что ли? Или машина едет?" Посмотрела в окно, машин не было. Потом сильно зашумело и затихло", — приводит её слова kp.ru.