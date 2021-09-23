"Сильно зашумело и затихло": Очевидица поведала о страшном гуле перед падением Ан-26 под Хабаровском
Сейчас продолжается спасательная операция и поиск пилотов, судьба которых остаётся неизвестной.
Фото © Russianplanes.net / Vladimir Karlov
Видимость во время выполнения полёта разбившимся под Хабаровском Ан-26 была плохой, ведь над Большехехцирским заповедником стоял туман, было ветрено и дождливо. Одной из первых крушение услышала жительница посёлка Корфовского Валентина Семёновна, обратившая внимание на странный звук.
"Услышала страшный гул, шум, просто: "Уууууу" — так гудел. Я ещё подумала: "Что такое? Самолёт как-то странно летит, что ли? Или машина едет?" Посмотрела в окно, машин не было. Потом сильно зашумело и затихло", — приводит её слова kp.ru.
На поиски членов экипажа воздушного судна выдвинулась организованная колонна, которая сейчас пробирается через заповедник, наполненный тиграми и медведями. Начальник отдела охраны парка уточнил, что ведущий и замыкающий колонны вооружены, а при обнаружении дикого зверя его отпугивают гремушками.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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