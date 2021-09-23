НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Сильно зашумело и затихло": Очевидица поведала о страшном гуле перед падением Ан-26 под Хабаровском

Сейчас продолжается спасательная операция и поиск пилотов, судьба которых остаётся неизвестной.

23 сентября, 08:13
<p>Фото © Russianplanes.net / <a href="https://russianplanes.net/photer/Vladimir_Karlov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vladimir Karlov</a></p>

Фото © Russianplanes.net / Vladimir Karlov

Видимость во время выполнения полёта разбившимся под Хабаровском Ан-26 была плохой, ведь над Большехехцирским заповедником стоял туман, было ветрено и дождливо. Одной из первых крушение услышала жительница посёлка Корфовского Валентина Семёновна, обратившая внимание на странный звук.

"Услышала страшный гул, шум, просто: "Уууууу" — так гудел. Я ещё подумала: "Что такое? Самолёт как-то странно летит, что ли? Или машина едет?" Посмотрела в окно, машин не было. Потом сильно зашумело и затихло", — приводит её слова kp.ru.

Жена пилота рассказала, что руководство настояло на вылете Ан-26, несмотря на плохую погоду

Жена пилота рассказала, что руководство настояло на вылете Ан-26, несмотря на плохую погоду

На поиски членов экипажа воздушного судна выдвинулась организованная колонна, которая сейчас пробирается через заповедник, наполненный тиграми и медведями. Начальник отдела охраны парка уточнил, что ведущий и замыкающий колонны вооружены, а при обнаружении дикого зверя его отпугивают гремушками.

Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.

Пропавший под Хабаровском Ан-26 налетал на два года больше положенного

Пропавший под Хабаровском Ан-26 налетал на два года больше положенного

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1