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В России во второй раз с начала пандемии зафиксировали 820 смертей от ковида за сутки

Число инфицированных в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах.

23 сентября, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

За сутки в России умерло 820 пациентов с коронавирусом. Антирекорд фиксируется уже второй раз с начала пандемии. Ранее максимум в 820 летальных исходов регистрировали 26 августа. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, за весь период с начала пандемии умерло 201 445 пациентов.

В Москве не планируют вводить нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

В Москве не планируют вводить нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

Число случаев ковида в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах России. Власти Москвы фиксируют рост в 24% за неделю, а уровень госпитализаций в столице поднялся на 15%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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