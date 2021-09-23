В России во второй раз с начала пандемии зафиксировали 820 смертей от ковида за сутки
Число инфицированных в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
За сутки в России умерло 820 пациентов с коронавирусом. Антирекорд фиксируется уже второй раз с начала пандемии. Ранее максимум в 820 летальных исходов регистрировали 26 августа. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Таким образом, за весь период с начала пандемии умерло 201 445 пациентов.
Число случаев ковида в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах России. Власти Москвы фиксируют рост в 24% за неделю, а уровень госпитализаций в столице поднялся на 15%.
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