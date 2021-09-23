Опубликованы первые фотографии с места крушения Ан-26 под Хабаровском
На снимках среди вырванных с корнями деревьев видны обломки воздушного судна. Они разбросаны на десятки метров.
Фото © Telegram-канал Михаила Дегтярёва
Появились первые фотографии с места падения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Они опубликованы в телеграм-канале краевого губернатора Михаила Дегтярёва.
На снимках среди вырванных с корнями деревьев видны обломки воздушного судна. Сейчас на месте работают спасатели, они ищут членов экипажа.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. До сих пор их судьба остаётся неизвестной. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый вылет на задание, несмотря на плохие погодные условия. На следующее утро спасательный вертолёт обнаружил обломки воздушного судна на одной из сопок. Лайф публиковал фото с места крушения. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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