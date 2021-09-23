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Талиб с радостными возгласами прокатился на багажной ленте в аэропорту Кабула

Пользователи соцсети решили, что таким образом представитель радикального движения тестирует инфраструктуру аэропорта перед потоком туристов.

23 сентября, 08:35

Фото © Twitter/mcn24H

Боевик "Талибана" катается на конвейерной ленте. Видео © Twitter/mcn24H

Представитель радикального движения "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, решил прокатиться на конвейерной ленте в аэропорту Кабула. Соответствующее видео разлетелось по Сети.

На кадрах видно, как один из представителей движения сидит на ленте и заезжает в багажное отделение с победными возгласами. Вместе с тем сотрудник аэропорта наблюдает за происходящим и даже помогает, отодвигая шторку на пути радикала. Некоторые пользователи "Твиттера" отреагировали на такое поведение боевика с юмором. Кто-то написал, что "Талибан" решил поиграть, а кто-то — что это последние испытания местного аэропорта перед потоком туристов.

"Талибан" нашёл новую игру в аэропорту

@AlertaRojaMex

Видимо, им уже наскучила игра в эксплуатацию

@Elranchero2001

Никогда не видел конвейерную ленту

@NickN

Между тем в Кабуле проходят последние испытания инфраструктуры аэропорта перед ожидаемым потоком туристов...

@dustii_jon

Ранее в Сети появилось видео, как боевики "Талибана" резвятся в парке аттракционов. Они покатались на детских машинках и цветных пони после захвата Кабула.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Вооружённые гранатомётами и автоматами талибы прокатились на катамаранах-лебедях

Вооружённые гранатомётами и автоматами талибы прокатились на катамаранах-лебедях

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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