Талиб с радостными возгласами прокатился на багажной ленте в аэропорту Кабула

Боевик "Талибана" катается на конвейерной ленте. Видео © Twitter/mcn24H

Представитель радикального движения "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, решил прокатиться на конвейерной ленте в аэропорту Кабула. Соответствующее видео разлетелось по Сети.

На кадрах видно, как один из представителей движения сидит на ленте и заезжает в багажное отделение с победными возгласами. Вместе с тем сотрудник аэропорта наблюдает за происходящим и даже помогает, отодвигая шторку на пути радикала. Некоторые пользователи "Твиттера" отреагировали на такое поведение боевика с юмором. Кто-то написал, что "Талибан" решил поиграть, а кто-то — что это последние испытания местного аэропорта перед потоком туристов.

"Талибан" нашёл новую игру в аэропорту @AlertaRojaMex

Видимо, им уже наскучила игра в эксплуатацию @Elranchero2001

Никогда не видел конвейерную ленту @NickN

Между тем в Кабуле проходят последние испытания инфраструктуры аэропорта перед ожидаемым потоком туристов... @dustii_jon

Ранее в Сети появилось видео, как боевики "Талибана" резвятся в парке аттракционов. Они покатались на детских машинках и цветных пони после захвата Кабула.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.