Четырёхкратного чемпиона России по бегу задержали с наркотиками в Петербурге
В 2017 году его дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, а затем он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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Российского легкоатлета Александра Хютте задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале "Mash на Мойке".
У 32-летнего спортсмена обнаружили мефедрон. Пакетик с порошком был спрятан в обуви. В разговоре с сотрудниками полиции атлет признался, что заказал вещество в интернете.
Хютте является четырёхкратным чемпионом России в беге на длинные дистанции. В 2015 году он победил на командном чемпионате Европы.
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В 2017-м Хютте дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещённых препаратов. Затем он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о допинге в сборной России.
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