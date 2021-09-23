Четырёхкратного чемпиона России по бегу задержали с наркотиками в Петербурге

Российского легкоатлета Александра Хютте задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале "Mash на Мойке".

У 32-летнего спортсмена обнаружили мефедрон. Пакетик с порошком был спрятан в обуви. В разговоре с сотрудниками полиции атлет признался, что заказал вещество в интернете.

Хютте является четырёхкратным чемпионом России в беге на длинные дистанции. В 2015 году он победил на командном чемпионате Европы.