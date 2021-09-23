Единичные случаи заражения коронавирусом продолжают выявлять в Кремле

В Кремле продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом в единичном порядке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания (коронавирусом. — Прим. Лайфа), и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях", — указал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что самоизоляция президента России Владимира Путина не влияет на его рабочую активность. Кроме того, данная мера предосторожности является "относительной" и подразумевает "минимизацию личных контактов".