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Единичные случаи заражения коронавирусом продолжают выявлять в Кремле

В связи с этим российский лидер Владимир Путин временно находится на самоизоляции. На рабочую активность главы государства она никак не влияет.

23 сентября, 10:19

Фото © Shutterstock

В Кремле продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом в единичном порядке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания (коронавирусом. — Прим. Лайфа), и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях", — указал официальный представитель Кремля.

Песков: В Кремле не обсуждается введение нового локдауна из-за ковида

Песков: В Кремле не обсуждается введение нового локдауна из-за ковида

Песков также отметил, что самоизоляция президента России Владимира Путина не влияет на его рабочую активность. Кроме того, данная мера предосторожности является "относительной" и подразумевает "минимизацию личных контактов".

Ранее стало известно, что в России зафиксировали 820 смертей от коронавируса за сутки. Такой показатель выявляется уже второй раз с начала пандемии. Число инфицированных в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах.

Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина ближайшие встречи глава государства вынужден проводить в формате онлайн. Причём в Кремле до сих пор не ответили, сколько продлится самоизоляция Путина.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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