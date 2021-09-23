Глава Moderna дал прогноз о завершении эпидемии ковида

Пандемия коронавируса может закончиться осенью будущего года с учётом растущего производства вакцин. Такой прогноз сделал гендиректор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель.

"Если вы посмотрите на расширение производственных мощностей в масштабах всей отрасли за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы", — заявил Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.