Глава Moderna дал прогноз о завершении эпидемии ковида
В связи с растущим производством вакцин в мире будет доступно столько доз, чтобы привиться всем на планете, считает Стефан Бансель.
Фото © Chesnot / Getty Images
Пандемия коронавируса может закончиться осенью будущего года с учётом растущего производства вакцин. Такой прогноз сделал гендиректор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель.
"Если вы посмотрите на расширение производственных мощностей в масштабах всей отрасли за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы", — заявил Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
"Арбидол" отлучили от ковида: Почему Минздрав отрёкся от препарата, на который из бюджета спускают сотни миллионов
Те же, кто откажется от прививки, по его словам, всё равно переболеют коронавирусом, так как самый распространённый на планете штамм "дельта" довольно заразен. Бансель отметил, что возвращение к привычной жизни может произойти через год.
А пока же число случаев ковида в России растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах России. Власти Москвы фиксируют рост в 24% за неделю, а уровень госпитализаций в столице поднялся на 15%. Так, за последние сутки в Москве выявили 3345 случаев ковида — это максимум с 31 июля.
Комментариев: 0