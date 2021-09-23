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В Кремле не ответили, сколько продлится самоизоляция Путина

Там подчеркнули, что карантин никак не влияет на продуктивность российского лидера.

23 сентября, 09:49
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин </p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В ближайшее время президент России Владимир Путин останется на самоизоляции, поскольку в его администрации продолжают выявляться случаи заболевания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это же такая относительная самоизоляция. Это минимизация личных контактов. Вы видите, что цифры пошли вверх постепенно, продолжаются единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и других подразделениях. Поэтому предосторожности не помешают", — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что вынужденный карантин никоим образом не влияет на продуктивность президента РФ.

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Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина ближайшие встречи глава государства вынужден проводить в формате онлайн.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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