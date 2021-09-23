В Кремле не ответили, сколько продлится самоизоляция Путина

В ближайшее время президент России Владимир Путин останется на самоизоляции, поскольку в его администрации продолжают выявляться случаи заболевания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это же такая относительная самоизоляция. Это минимизация личных контактов. Вы видите, что цифры пошли вверх постепенно, продолжаются единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и других подразделениях. Поэтому предосторожности не помешают", — сказал Песков.