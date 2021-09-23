В Кремле не ответили, сколько продлится самоизоляция Путина
Там подчеркнули, что карантин никак не влияет на продуктивность российского лидера.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
В ближайшее время президент России Владимир Путин останется на самоизоляции, поскольку в его администрации продолжают выявляться случаи заболевания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Это же такая относительная самоизоляция. Это минимизация личных контактов. Вы видите, что цифры пошли вверх постепенно, продолжаются единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и других подразделениях. Поэтому предосторожности не помешают", — сказал Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что вынужденный карантин никоим образом не влияет на продуктивность президента РФ.
Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина ближайшие встречи глава государства вынужден проводить в формате онлайн.
Лента новостей
Песков рассказал, при каких условиях состоится встреча Путина и Зеленского
сегодня в 09:46
"Пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией": Немцы захотели исключить Польшу из Евросоюза
сегодня в 09:45
В Кремле рассказали, когда Путин встретится с лидерами федерального списка "Единой России"
сегодня в 09:39
Комментариев: 0