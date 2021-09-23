В Кремле рассказали, когда Путин встретится с лидерами федерального списка "Единой России"
Мероприятие пройдёт в формате видеосвязи, поскольку российский лидер пока остаётся на самоизоляции.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с лидерами федерального списка "Единой России" в понедельник, 27 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", — сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что встреча пройдёт в формате видеоконференции, поскольку президент пока остаётся на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин проведёт встречу с руководством политических партий по итогам прошедших выборов в Государственную думу до конца недели.
Комментариев: 0