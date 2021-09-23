В Кремле рассказали, когда Путин встретится с лидерами федерального списка "Единой России"

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с лидерами федерального списка "Единой России" в понедельник, 27 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что встреча пройдёт в формате видеоконференции, поскольку президент пока остаётся на самоизоляции.