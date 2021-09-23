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В Кремле рассказали, когда Путин встретится с лидерами федерального списка "Единой России"

Мероприятие пройдёт в формате видеосвязи, поскольку российский лидер пока остаётся на самоизоляции.

23 сентября, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с лидерами федерального списка "Единой России" в понедельник, 27 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что встреча пройдёт в формате видеоконференции, поскольку президент пока остаётся на самоизоляции.

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин проведёт встречу с руководством политических партий по итогам прошедших выборов в Государственную думу до конца недели.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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