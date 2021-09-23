Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Когда именно состоится мероприятие с участием глав внешнеполитического и оборонного ведомства, официальный представитель Кремля не уточнил.

Президент России Владимир Путин действительно планирует провести встречу с первой пятёркой федерального списка "Единой России" после прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встречи действительно планируются", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В первую пятёрку входили министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.