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Опубликовано 23 сентября 2021, 11:57

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Когда именно состоится мероприятие с участием глав внешнеполитического и оборонного ведомства, официальный представитель Кремля не уточнил.

Президент России Владимир Путин действительно планирует провести встречу с первой пятёркой федерального списка "Единой России" после прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встречи действительно планируются", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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В первую пятёрку входили министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

А ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина с лидерами думских фракций планируется 25 сентября. Скорее всего, общение состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.

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Артур Лапсаков
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