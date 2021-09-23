Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов
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Когда именно состоится мероприятие с участием глав внешнеполитического и оборонного ведомства, официальный представитель Кремля не уточнил.
Президент России Владимир Путин действительно планирует провести встречу с первой пятёркой федерального списка "Единой России" после прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Встречи действительно планируются", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В первую пятёрку входили министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
А ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина с лидерами думских фракций планируется 25 сентября. Скорее всего, общение состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.