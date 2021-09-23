Установлен ещё один причастный к убийству лётчика Пешкова в Сирии в 2015 году
В отношении него возбуждено уголовное дело. Боевик объявлен в международный розыск.
Фото © Следственный комитет России
Сотрудникам Следственного комитета России удалось установить ещё одного причастного к убийству пилота российского Су-24, сбитого в Сирии во время военной операции в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена личность гражданина Сирийской Арабской Республики Рамадана Ади бин Аднана. На фотографии, размещённой в свободном доступе в сети Интернет, он с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова", — говорится в сообщении СК.
В ведомстве добавили, что Рамадан Ади бин Аднан уже объявлен в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Надругательство над телом умершего". В случае экстрадиции боевика в Россию его ждёт заключение под стражу.
Напомним, инцидент с Су-24 произошёл 24 ноября 2015 года во время военной операции в Сирии. Истребитель F-16 турецких ВВС атаковал российский бомбардировщик, в результате чего один из катапультировавшихся пилотов был убит с земли боевиками, второй лётчик выжил. Произошедшее критически обострило отношения Москвы и Анкары, поскольку турецкая сторона отказывалась извиняться за уничтожение самолёта. Позже в инциденте обвинили командующего ВВС Турции.
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