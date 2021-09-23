Песков: В Кремле не обсуждается введение нового локдауна из-за ковида

На федеральном уровне не обсуждается введение нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Администрации президента каких-то обсуждений на этот счёт не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, главным образом — главы регионов. Всё-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее. Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, решений не принималось", — отметил представитель Кремля.