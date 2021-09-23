Песков: В Кремле не обсуждается введение нового локдауна из-за ковида
По его словам, правительственный оперштаб внимательно отслеживает развитие ситуации.
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На федеральном уровне не обсуждается введение нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Администрации президента каких-то обсуждений на этот счёт не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, главным образом — главы регионов. Всё-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее. Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, решений не принималось", — отметил представитель Кремля.
В Кремле уже неоднократно заявляли, что сегодня не идёт речи о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. При этом рост заболеваемости уже отмечается — так, в Москве за неделю этот показатель вырос на 24%. Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что близка четвёртая волна коронавируса — она может начаться в конце сентября – начале октября.
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