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Песков: В Кремле не обсуждается введение нового локдауна из-за ковида

По его словам, правительственный оперштаб внимательно отслеживает развитие ситуации.

23 сентября, 09:38

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

На федеральном уровне не обсуждается введение нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Администрации президента каких-то обсуждений на этот счёт не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, главным образом — главы регионов. Всё-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее. Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, решений не принималось", — отметил представитель Кремля.

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В Кремле уже неоднократно заявляли, что сегодня не идёт речи о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом. При этом рост заболеваемости уже отмечается — так, в Москве за неделю этот показатель вырос на 24%. Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что близка четвёртая волна коронавируса — она может начаться в конце сентября – начале октября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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