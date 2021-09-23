МакSим показала кадры с первой после болезни фотосессии, и не все фанаты оценили

Вышедшая летом из комы после тяжёлой болезни певица МакSим опубликовала в "Инстаграме" некоторые кадры со своей фотосессии. Исполнительница показала фанатам процесс съёмки в небольшом видеоклипе.

Певица МакSим на фотосессии. Видео © Instagram/maksimartist

На кадрах Марина Максимова показала процесс фотосъёмки от начала до конца: от поездки в студию до завершающего момента, где участники фотосессии и сама певица кричат "Ура!" и хлопают в ладоши. МакSим также отметила, что кадры опубликует в скором времени. На данный же момент она показала только одну фотографию, но в двух вариантах — цветном и чёрно-белом. Автором снимков стала Анастасия Шафран, красила артистку звёздный визажист Саша Лукаш.

Фанаты по-разному отреагировали на съёмку. Так, например, некоторые отозвались о красоте МакSим, а кто-то счёл такой рывок исполнительницы к возвращению в прежнюю жизнь "лишним".

Самая лучшая и самая красивая, просто огонь fan_maksimartist_

Я рада, что с ней всё хорошо. Но мне одной кажется, что уж очень худая, что в этом красивого? irinaalexsandrovna111

Приятно видеть, как вы снова возвращаетесь в прежний ритм и заново расцветаете boris_hurmaev

По-моему, это лишнее... после больницы-то( mersi.l.2963

Никак не могу оторвать глаза свои. Насколько же Марина красивая bulatkina.nastya