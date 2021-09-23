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МакSим показала кадры с первой после болезни фотосессии, и не все фанаты оценили

Пролежавшая несколько недель в больнице певица резко похудела, и подписчики не сильно приветствуют кардинальные изменения в её внешности. Однако находятся и поклонники, которым такая красота по душе.

23 сентября, 09:35
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CUIodggsCPk/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

Вышедшая летом из комы после тяжёлой болезни певица МакSим опубликовала в "Инстаграме" некоторые кадры со своей фотосессии. Исполнительница показала фанатам процесс съёмки в небольшом видеоклипе.

Певица МакSим на фотосессии. Видео © Instagram/maksimartist

На кадрах Марина Максимова показала процесс фотосъёмки от начала до конца: от поездки в студию до завершающего момента, где участники фотосессии и сама певица кричат "Ура!" и хлопают в ладоши. МакSим также отметила, что кадры опубликует в скором времени. На данный же момент она показала только одну фотографию, но в двух вариантах — цветном и чёрно-белом. Автором снимков стала Анастасия Шафран, красила артистку звёздный визажист Саша Лукаш.

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"Я была овощем": МакSим рассказала, как приходила в себя после комы и не хотела дышать

Фанаты по-разному отреагировали на съёмку. Так, например, некоторые отозвались о красоте МакSим, а кто-то счёл такой рывок исполнительницы к возвращению в прежнюю жизнь "лишним".

Самая лучшая и самая красивая, просто огонь

fan_maksimartist_

Я рада, что с ней всё хорошо. Но мне одной кажется, что уж очень худая, что в этом красивого?

irinaalexsandrovna111

Приятно видеть, как вы снова возвращаетесь в прежний ритм и заново расцветаете

boris_hurmaev

По-моему, это лишнее... после больницы-то(

mersi.l.2963

Никак не могу оторвать глаза свои. Насколько же Марина красивая

bulatkina.nastya

"Получилось нежно": Собчак показала селфи с МакSим и похвалилась рейтингами интервью

"Получилось нежно": Собчак показала селфи с МакSим и похвалилась рейтингами интервью

Ранее певица показала фотографии, от которых её фанаты пришли в ужас, сравнив похудевшую фигуру МакSим с "телом школьницы". Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму. Также до этого в интервью Ксении Собчак МакSим призналась, что весит всего 43–44 килограмма.

"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы

"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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