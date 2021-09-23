Чемпион Олимпиады в Лондоне Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский борец, чемпион Олимпиады в Лондоне Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Напомним, на Олимпийских играх в Лондоне Махов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, однако позже был признан чемпионом из-за нарушения антидопинговых правил у обладателей золотой и серебряной медали.