НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чемпион Олимпиады в Лондоне Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Срок дисквалификации отсчитывается с 27 января 2021 года.

23 сентября, 09:18

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский борец, чемпион Олимпиады в Лондоне Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Срок дисквалификации отсчитывается с 27 января 2021 года.

Четырёхкратного чемпиона России по бегу задержали с наркотиками в Петербурге

Четырёхкратного чемпиона России по бегу задержали с наркотиками в Петербурге

Напомним, на Олимпийских играх в Лондоне Махов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, однако позже был признан чемпионом из-за нарушения антидопинговых правил у обладателей золотой и серебряной медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Американцы назвали "русским танком" олимпийского чемпиона Садулаева

8 августа, 15:31

"Это вредительство": Почему США продавливают исключение лёгких наркотиков из списка запрещённых в спорте препаратов

16 сентября, 15:22

Экс-игрок сборной Украины Милевский объявил о завершении карьеры

сегодня в 10:12

Антитела лам оказались сильнее коронавируса

сегодня в 10:36

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

сегодня в 10:29

Новости партнеров

Layer 1