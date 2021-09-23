Школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов
То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.
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Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом власти некоторых российских регионов решили вновь перевести школьников на дистанционное обучение. Так, например, с 22 сентября ученики из Оренбурга снова вынуждены грызть гранит науки на удалёнке. Исключение сделали лишь для учащихся начальных классов и выпускников.
Эксперты связывают рост числа заболевших с началом учебного года и традиционной сезонностью респираторных инфекций. То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.
Также на удалёнку перешли все школы Балаковского района Саратовской области, пишет газета "Известия". В Курганской области сидят по домам ученики почти сотни школ и воспитанники 23 детсадов. В Башкирии на две недели отправили на дистант 23,5 тысячи учеников средних классов. В Якутии перевели в онлайн-режим 118 школ, а в Екатеринбурге — 111 классов. Помимо этого, в Абакане на карантине сидят 25 классов, а в Ижевске — 15.
Ранее в Кремле заявили, что на данный момент речи о новом ужесточении мер из-за ситуации с коронавирусом не идёт. При этом рост заболеваемости уже отмечается — так, в Москве за неделю этот показатель вырос на 24%. Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что близка четвёртая волна коронавируса — она может начаться в конце сентября – начале октября.
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