Иммунолог перечислил прививки, особенно необходимые пожилым

Иммунитет станет лучше бороться с различными заболеваниями, если ему в этом поможет вакцина. Этот способ защиты здоровья особенно важен для пожилых людей, у которых с возрастом защитные барьеры организма угасают. Об этом телеканалу "360" рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус.

"Для людей серебряного возраста очень важны прививки от опоясывающего герпеса, от пневмококка, менингококка. Потому что когда иммунитет становится менее активным, как люди говорят в простонародье — слабым, надо ему помочь. Поэтому вакцинация исключительно важна", — сказал он.

Врач подчеркнул, что внимание к своему здоровью важно в любом возрасте. По его словам, для крепкого иммунитета достаточно соблюдать три простых правила. Во-первых, важно высыпаться и не нарушать режим. Это объясняется тем, что в период с 23:00 до 03:00 иммунные клетки организма восстанавливаются. Если организм в это время бодрствует, с каждым днём они будут выполнять свои функции хуже.

Вторым правилом медик назвал правильное питание. Для работы иммунитету нужна белковая пища, железо и микроэлементы. Третьим важным пунктом Андрей Продеус как раз и называет прививки, так как именно вакцинация помогла людям победить некоторые болезни, а также практически перестать заражаться корью, краснухой и коклюшем.