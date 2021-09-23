Вирусолог призвал не ждать четвёртой волны ковида в России
По его словам, в настоящий момент в стране не наблюдается обострения ситуации с коронавирусом.
Фото © Pixabay
Так называемые волны пандемии CoViD-19 являются условным понятием, так или иначе, заболеваемость инфекцией — процесс единый. Об этом сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор-вирусолог Александр Бутенко.
"Первая, вторая, третья волна — это терминологические понятия. Всё-таки пандемия как началась в Китае в конце 2019 года, она так и продолжается с большими или меньшими уровнями заболеваемости. Так или иначе, это единый процесс. В России сейчас некоторая стабилизация, несмотря на то что в 36 регионах увеличилась заболеваемость. В целом по общим цифрам обстановка стабильная, это не критические объёмы", — приводит слова эксперта радиостанция "Говорит Москва".
"Выскочит откуда-то из-за спины у "дельты": Знаменитый вирусолог оценил появление суперштамма коронавируса
По его словам, в 2021 году по сравнению с прошлым ситуация с коронавирусом наиболее благоприятная ввиду того, что многие люди уже вакцинировались от ковида или же переболели инфекцией. Бутенко также отметил, что естественный иммунитет улучшается.
Ранее, 22 сентября, власти Москвы зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. За последние несколько дней он увеличился почти на четверть, а уровень госпитализаций поднялся на 15%. Затем стало известно, что ввиду этого роста столичное правительство не собирается вводить нерабочие дни в городе.
Напомним, 23 сентября в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса, из них в Москве — 3345. В нашей стране во второй раз с начала пандемии зафиксировали 820 смертей от инфекции за сутки.
Комментариев: 0