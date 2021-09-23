Вирусолог призвал не ждать четвёртой волны ковида в России

Так называемые волны пандемии CoViD-19 являются условным понятием, так или иначе, заболеваемость инфекцией — процесс единый. Об этом сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор-вирусолог Александр Бутенко.

"Первая, вторая, третья волна — это терминологические понятия. Всё-таки пандемия как началась в Китае в конце 2019 года, она так и продолжается с большими или меньшими уровнями заболеваемости. Так или иначе, это единый процесс. В России сейчас некоторая стабилизация, несмотря на то что в 36 регионах увеличилась заболеваемость. В целом по общим цифрам обстановка стабильная, это не критические объёмы", — приводит слова эксперта радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, в 2021 году по сравнению с прошлым ситуация с коронавирусом наиболее благоприятная ввиду того, что многие люди уже вакцинировались от ковида или же переболели инфекцией. Бутенко также отметил, что естественный иммунитет улучшается.