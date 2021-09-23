Все члены экипажа Ан-26 погибли в результате крушения под Хабаровском
Обломки воздушного судна обнаружили сегодня утром на склоне сопки. К месту уже добрались спасатели.
Фото © Russianplanes.net / Vladimir Karlov
В результате крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае погибли все шесть человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Amur Mash.
По данным телеграм-канала, сейчас решается вопрос о транспортировке тел в ближайший населённый пункт.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Сегодня утром обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.
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