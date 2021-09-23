Польша в 2022 году отправит к границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams

Польша разместит на восточной границе 250 купленных у США танков Abrams. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"250 современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", — пояснил он в эфире Польского радио, говоря о планах оснащения армии страны.

Танки модификации M1A2 Abrams SEPv3 Польша по контракту намерена получить в 2022 году. По мнению Блащака, это необходимо, чтобы снизить риск нападения на республику.