Польша в 2022 году отправит к границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams
По мнению министра обороны Блащака, это необходимо, чтобы снизить риск нападения на страну.
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Польша разместит на восточной границе 250 купленных у США танков Abrams. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.
"250 современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", — пояснил он в эфире Польского радио, говоря о планах оснащения армии страны.
Танки модификации M1A2 Abrams SEPv3 Польша по контракту намерена получить в 2022 году. По мнению Блащака, это необходимо, чтобы снизить риск нападения на республику.
А ранее сообщалось, что польские пограничники обнаружили на границе с Белоруссией тела трёх человек. Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.
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