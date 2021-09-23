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Польша в 2022 году отправит к границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams

По мнению министра обороны Блащака, это необходимо, чтобы снизить риск нападения на страну.

23 сентября, 09:16
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:M1A2_SEP_V3_Abrams_-_200721-A-BT735-211.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sgt. Calab Franklin</a></p>

Фото © Wikipedia / Sgt. Calab Franklin

Польша разместит на восточной границе 250 купленных у США танков Abrams. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"250 современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", — пояснил он в эфире Польского радио, говоря о планах оснащения армии страны.

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Танки модификации M1A2 Abrams SEPv3 Польша по контракту намерена получить в 2022 году. По мнению Блащака, это необходимо, чтобы снизить риск нападения на республику.

А ранее сообщалось, что польские пограничники обнаружили на границе с Белоруссией тела трёх человек. Предполагается, что люди пытались нелегально перебраться в другое государство.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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