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Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Причём прибывающие из считающихся "красными зонами" Турции и Украины аналогичных предписаний не получили.

23 сентября, 09:27
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/?hc_ref=ARSCgKFBz7uxQVPQyAU8X8l1g2aeLWvoc-nwS1X99-rQR3V6IpU5IGiEndy2nAPxPSI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDhGcELQd4outLtYx110yUldZCNsAJdzRE5RhwUGUM7cnP_0OUX8bz1538KuEcIOt59Uk3PyOZ95EXhnoKszwd5A2_xo43Ak0BOR5yluaRMorZi0f301F2KGJXYlNooXAP-f2hmbpoJUmCRLxfFczsTyd6YaeJWLqMfUItcPtsX9f_UuyatZl2dhwXoSF0ZOUT61b9srQbNynuVHsOq6IL9yFO50lOVXCVtjzpiZGrf-g8MUpnYda8d04Ql1rETPW9M3Nq7gxDVHuguloEQWfb8lNCvX_ZfP0iTlm4VGFd_Z-Xc4zLgorNzc9xQu1kTO2Y&__tn__=kC-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Parliamentary Assembly of the Council of Europe</a></p>

Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Членам российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что они привиты пока не одобренной в Евросоюзе вакциной "Спутник V". Об этом сообщил член Совета Федерации Владимир Круглый.

"В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи", — приводит его слова РИА "Новости".

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По словам сенатора, Турция относится к "красной зоне", однако привитые Pfizer делегаты от республики никаких предписаний не получали. То же самое и с украинской делегацией, добавил законодатель. Неприятную ситуацию Круглый назвал "дискриминационным моментом".

Ранее Лайф рассказывал, что президента Бразилии Жаира Болсонару, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, не пустили в ресторан из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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