Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Членам российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что они привиты пока не одобренной в Евросоюзе вакциной "Спутник V". Об этом сообщил член Совета Федерации Владимир Круглый.

"В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи", — приводит его слова РИА "Новости".