Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу
Причём прибывающие из считающихся "красными зонами" Турции и Украины аналогичных предписаний не получили.
Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Членам российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что они привиты пока не одобренной в Евросоюзе вакциной "Спутник V". Об этом сообщил член Совета Федерации Владимир Круглый.
"В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам сенатора, Турция относится к "красной зоне", однако привитые Pfizer делегаты от республики никаких предписаний не получали. То же самое и с украинской делегацией, добавил законодатель. Неприятную ситуацию Круглый назвал "дискриминационным моментом".
Ранее Лайф рассказывал, что президента Бразилии Жаира Болсонару, прилетевшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, не пустили в ресторан из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.
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