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В ООН заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе за полгода

Число пострадавших от конфликта в период с 1 февраля до 31 июля увеличилось почти вполовину.

23 сентября, 09:25

Фото © Martyn Aim / Corbis via Getty Images

Ситуация с безопасностью в Донбассе за последние полгода стала хуже, число пострадавших в результате конфликта с 1 февраля до 31 июля увеличилось на 51% по сравнению с прошлыми шестью месяцами. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, представляя 32-й доклад о ситуации с правами человека в Незалежной.

Так, по её данным, жертвами конфликта стали 15 человек, 47 получили ранения.

МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе

МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский в ООН озвучил количество жертв конфликта в Донбассе. По его словам, за последние два года их число увеличилось почти на две тысячи.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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