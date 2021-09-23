В ООН заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе за полгода
Число пострадавших от конфликта в период с 1 февраля до 31 июля увеличилось почти вполовину.
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Ситуация с безопасностью в Донбассе за последние полгода стала хуже, число пострадавших в результате конфликта с 1 февраля до 31 июля увеличилось на 51% по сравнению с прошлыми шестью месяцами. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, представляя 32-й доклад о ситуации с правами человека в Незалежной.
Так, по её данным, жертвами конфликта стали 15 человек, 47 получили ранения.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский в ООН озвучил количество жертв конфликта в Донбассе. По его словам, за последние два года их число увеличилось почти на две тысячи.
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