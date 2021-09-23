В ООН заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе за полгода

Ситуация с безопасностью в Донбассе за последние полгода стала хуже, число пострадавших в результате конфликта с 1 февраля до 31 июля увеличилось на 51% по сравнению с прошлыми шестью месяцами. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, представляя 32-й доклад о ситуации с правами человека в Незалежной.