Фанаты увидели фото похудевшей после комы МакSим и пришли в ужас от её "тела школьницы"

Недавно певица МакSим вышла из комы, и её спасение называют чудом. Сейчас 38-летняя звезда снова стала вести страницу в "Инстаграме" и поделилась яркими кадрами с прогулки.

Фото © Instagram / maksimartist

На них исполнительница хита "Знаешь ли ты" предстала в белой одежде: джинсы, футболка, куртка и кроссовки — МакSим решила составить монохромный образ. Но даже этот цвет, который полнит, не сказался на её фигуре, что не могли не отметить пользователи.

Фото © Instagram / maksimartist

Поклонники все как один писали, что их любимица катастрофически похудела. Её ноги выглядели словно тростинки, а от эффектных форм не осталось и следа. Обеспокоенные юзеры желали исполнительнице побыстрее восстановиться и хорошо питаться, чтобы забыть про болезненную худобу.

Кушать, кушать и набираться сил!!!) kosenkov9836

Боже, как сильно похудела, здоровья тебе! mandarinka07.12.1996

Фото © Instagram / maksimartist, maksim_soul_

Желаю восстановления, как-то ужасно выглядите, переживала за вас, хорошо, что всё обошлось и на этот раз natalyabest20

Марина, за вас вся страна небеса просила). Не болейте и скорее возвращайтесь на сцену) irinavekshina07