Фанаты увидели фото похудевшей после комы МакSим и пришли в ужас от её "тела школьницы"
Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму.
Недавно певица МакSим вышла из комы, и её спасение называют чудом. Сейчас 38-летняя звезда снова стала вести страницу в "Инстаграме" и поделилась яркими кадрами с прогулки.
На них исполнительница хита "Знаешь ли ты" предстала в белой одежде: джинсы, футболка, куртка и кроссовки — МакSим решила составить монохромный образ. Но даже этот цвет, который полнит, не сказался на её фигуре, что не могли не отметить пользователи.
Поклонники все как один писали, что их любимица катастрофически похудела. Её ноги выглядели словно тростинки, а от эффектных форм не осталось и следа. Обеспокоенные юзеры желали исполнительнице побыстрее восстановиться и хорошо питаться, чтобы забыть про болезненную худобу.
Кушать, кушать и набираться сил!!!)
Боже, как сильно похудела, здоровья тебе!
Фото © Instagram / maksimartist, maksim_soul_
Желаю восстановления, как-то ужасно выглядите, переживала за вас, хорошо, что всё обошлось и на этот раз
Марина, за вас вся страна небеса просила). Не болейте и скорее возвращайтесь на сцену)
В интервью Ксении Собчак МакSим призналась, что весит всего 43–44 килограмма. При этом рядом с ней в трудные минуты находится её тайный возлюбленный. Недавно поклонники предположили, что мужчина женат, поэтому певица не раскрывает его имя и говорит о грехе, в котором не может покаяться.
"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы
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