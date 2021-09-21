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Фанаты увидели фото похудевшей после комы МакSим и пришли в ужас от её "тела школьницы"

Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму.

21 сентября, 11:10

Фото © Instagram / maksimartist

Недавно певица МакSим вышла из комы, и её спасение называют чудом. Сейчас 38-летняя звезда снова стала вести страницу в "Инстаграме" и поделилась яркими кадрами с прогулки.

Фото © Instagram / maksimartist

Фото © Instagram / maksimartist

На них исполнительница хита "Знаешь ли ты" предстала в белой одежде: джинсы, футболка, куртка и кроссовки — МакSим решила составить монохромный образ. Но даже этот цвет, который полнит, не сказался на её фигуре, что не могли не отметить пользователи.

Фото © Instagram / maksimartist

Фото © Instagram / maksimartist

Поклонники все как один писали, что их любимица катастрофически похудела. Её ноги выглядели словно тростинки, а от эффектных форм не осталось и следа. Обеспокоенные юзеры желали исполнительнице побыстрее восстановиться и хорошо питаться, чтобы забыть про болезненную худобу.

Кушать, кушать и набираться сил!!!)

kosenkov9836

Боже, как сильно похудела, здоровья тебе!

mandarinka07.12.1996

Фото © Instagram / maksimartist, maksim_soul_

Фото © Instagram / maksimartist, maksim_soul_

Желаю восстановления, как-то ужасно выглядите, переживала за вас, хорошо, что всё обошлось и на этот раз

natalyabest20

Марина, за вас вся страна небеса просила). Не болейте и скорее возвращайтесь на сцену)

irinavekshina07

В интервью Ксении Собчак МакSим призналась, что весит всего 43–44 килограмма. При этом рядом с ней в трудные минуты находится её тайный возлюбленный. Недавно поклонники предположили, что мужчина женат, поэтому певица не раскрывает его имя и говорит о грехе, в котором не может покаяться.

"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы

"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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