Бывший муж подал в суд на Полину Гагарину, чтобы отстоять право на встречи с детьми

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись в конце 2020 года и попытались расстаться мирно. Однако теперь выяснять отношения всё же пришлось. Бывший муж звезды подал на неё в суд, пишет Starhit. "В иске идёт речь об установлении порядка общения Исхакова Д.И. с детьми", — отметили в Тверском районном суде Москвы.

Фото © Instagram / gagara1987, isxakov / yulia_azar (Yulia Azarova)

При этом через суд Дмитрий собирается добиться встреч не только с четырёхлетней дочкой, но и с 13-летним сыном Полины от первого брака. Фотограф относился к мальчику как к родному сыну, но теперь общение с ним тоже прекратилось. "Когда я стал отчимом... в свои 35 лет, я первый раз в жизни осознал и почувствовал роль отца", — отмечал недавно в "Инстаграме" бывший муж звезды, говоря о пасынке.

Фото © Instagram / gagara1987, isxakov

Также нежно Дмитрий высказывался о дочке, о которой трепетно заботился с первых дней и которую очень боится потерять. "Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придётся постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь", — писал он.

Рождение дочери изменило мою жизнь. Буквально. <...> Часто не спал ночами, смотрел, как она дышит. Чуть что, очень нервничал. Каждую ночь и утро я нёс вахту и не отходил от дочери. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места Дмитрий Исхаков

Фото © Instagram / isxakov