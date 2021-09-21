Саша Зверева показала себя без фильтров и макияжа, и фанаты не могут поверить, что она так постарела
Певица старается тщательно следить за внешностью, однако поклонники решили, что генетика не на её стороне.
Прилетевшая в Москву экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева разоткровенничалась с подписчиками и показала себя в "Инстаграме" без макияжа и фотошопа. На распространившемся в Сети кадре 40-летняя певица предстала с полотенцем на голове, обнажёнными плечами и улыбкой.
Фото © Telegram / "Светские хроники", VK / Саша Зверева
Однако вид у Саши, по мнению пользователей, оказался не самый удачный. Синяки под глазами, морщины, неровный тон кожи и последствия пластики разочаровали фанатов, которые сочли, что артистка выглядит старше своих лет. Но у исполнительницы хита "Солнышко" нашлись и свои защитники. Юзеры писали, что для женщины, которая родила четырёх детей, звезда выглядит достойно. К тому же кадр получился не самый лучший.
Мама дорогая, ей точно 40?🤭
В своём возрасте она похожа на пьющую пятидесятилетнюю. Ничего хорошего на фото нет
Верхняя губа отвратно выглядит. Неудачное увеличение
Ну у всех разная генетика и строение лица, в таком возрасте сложно хорошо выглядеть. Если ты не Джей Ло, конечно)
После свалившегося на Сашу успеха она перебралась в США, где воспитывает четверых детей от разных мужчин. Последним её избранником стал Дэн Уолбран, которому певица родила сына. Артистка часто рассказывает о материнстве, на которое имеет свой особый взгляд. Так, она практиковала домашние роды в воде, употребляла коктейль с собственной плацентой, которую потом закапывала в землю и сажала на этом месте дерево. "Василиса — яблонька, Макар — можжевеловое дерево, Лёва — лимонное, а Сева — оливковое. Но также ещё одно моё творение — рождение семьи, наше с Дэном сотворчество захотелось отметить посадкой дерева", — отмечала артистка.
WOW-stars
Не только биткоины: Адвокат назвал неожиданную выгоду для Королёвой от рождения дочки от друга-гея
сегодня в 00:59
Журналисты рассказали подробности о таинственном и богатом любовнике МакSим
сегодня в 00:29
Блогер Афоня похудел на 15 кг, отказавшись от еды на 21 день, и сейчас его фото вселяют ужас
вчера в 12:53
Комментариев: 1
ну что тут можно скозать зверкует всё