НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Саша Зверева показала себя без фильтров и макияжа, и фанаты не могут поверить, что она так постарела

Певица старается тщательно следить за внешностью, однако поклонники решили, что генетика не на её стороне.

21 сентября, 07:12

Фото © VK / Саша Зверева

Прилетевшая в Москву экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева разоткровенничалась с подписчиками и показала себя в "Инстаграме" без макияжа и фотошопа. На распространившемся в Сети кадре 40-летняя певица предстала с полотенцем на голове, обнажёнными плечами и улыбкой.

Фото © Telegram / "Светские хроники", VK / Саша Зверева

Фото © Telegram / "Светские хроники", VK / Саша Зверева

Однако вид у Саши, по мнению пользователей, оказался не самый удачный. Синяки под глазами, морщины, неровный тон кожи и последствия пластики разочаровали фанатов, которые сочли, что артистка выглядит старше своих лет. Но у исполнительницы хита "Солнышко" нашлись и свои защитники. Юзеры писали, что для женщины, которая родила четырёх детей, звезда выглядит достойно. К тому же кадр получился не самый лучший.

Фото © VK / Саша Зверева

Фото © VK / Саша Зверева

Мама дорогая, ей точно 40?🤭

Хадя

В своём возрасте она похожа на пьющую пятидесятилетнюю. Ничего хорошего на фото нет

Anton S

Фото © VK / Саша Зверева

Фото © VK / Саша Зверева

Верхняя губа отвратно выглядит. Неудачное увеличение

М К

Ну у всех разная генетика и строение лица, в таком возрасте сложно хорошо выглядеть. Если ты не Джей Ло, конечно)

Meredith Hawke

После свалившегося на Сашу успеха она перебралась в США, где воспитывает четверых детей от разных мужчин. Последним её избранником стал Дэн Уолбран, которому певица родила сына. Артистка часто рассказывает о материнстве, на которое имеет свой особый взгляд. Так, она практиковала домашние роды в воде, употребляла коктейль с собственной плацентой, которую потом закапывала в землю и сажала на этом месте дерево. "Василиса — яблонька, Макар — можжевеловое дерево, Лёва — лимонное, а Сева — оливковое. Но также ещё одно моё творение — рождение семьи, наше с Дэном сотворчество захотелось отметить посадкой дерева", — отмечала артистка.

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
SVedmoiNaSviaziсегодня в 07:38

ну что тут можно скозать зверкует всё

Читаемое

Бузова и Катина спели вместе хит "Тату", но за такое живое исполнение стало стыдно абсолютно всем

вчера в 12:04

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

вчера в 11:03

Итальянскую виллу с видом на горы можно получить всего за 2,5 тысячи, но есть пара маленьких нюансов

сегодня в 07:53

Не только биткоины: Адвокат назвал неожиданную выгоду для Королёвой от рождения дочки от друга-гея

сегодня в 00:59

"Буду делать по-другому": Футболист "Челси" Алонсо решил больше не вставать на колено перед матчами

сегодня в 08:22

Новости партнеров

Layer 1