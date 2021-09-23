Избранный в Госдуму мэр Краснодара Первышов подал в отставку
Ожидается, что заседание городской думы, на котором рассмотрят его заявление, состоится 23 сентября вечером.
Мэр Краснодара Евгений Первышов написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом градоначальник кубанской столицы заявил журналистам во время брифинга.
"Я избран депутатом Государственной думы по 46-му одномандатному избирательному округу, получил уведомление и в рамках действующего законодательства написал заявление в адрес Городской думы Краснодара о сложении с себя полномочий", — пояснил Первышов.
Ожидается, что заседание городской думы, на котором рассмотрят его заявление, состоится 23 сентября вечером. В случае если отставка Первышова будет принята, исполнение его обязанностей возложат на первого заместителя. Отметим, что, по подсчётам краевого избиркома, глава Краснодара набрал на выборах в Госдуму 53,56% голосов.
Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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