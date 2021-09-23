НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Избранный в Госдуму мэр Краснодара Первышов подал в отставку

Ожидается, что заседание городской думы, на котором рассмотрят его заявление, состоится 23 сентября вечером.

23 сентября, 09:38
<p>Фото © <a href="https://t.me/PervyshovEA/941" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Евгения Первышова</a></p>

Фото © Телеграм-канал Евгения Первышова

Мэр Краснодара Евгений Первышов написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом градоначальник кубанской столицы заявил журналистам во время брифинга.

"Я избран депутатом Государственной думы по 46-му одномандатному избирательному округу, получил уведомление и в рамках действующего законодательства написал заявление в адрес Городской думы Краснодара о сложении с себя полномочий", — пояснил Первышов.

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Песков подтвердил намерение Путина встретиться с Лавровым и Шойгу после думских выборов

Ожидается, что заседание городской думы, на котором рассмотрят его заявление, состоится 23 сентября вечером. В случае если отставка Первышова будет принята, исполнение его обязанностей возложат на первого заместителя. Отметим, что, по подсчётам краевого избиркома, глава Краснодара набрал на выборах в Госдуму 53,56% голосов.

Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Новый мэр Йоханнесбурга погиб вскоре после смерти предшественника

18 сентября, 22:35

Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

сегодня в 10:29

Власти российского региона могут ввести QR-коды для посещения общественных мест

сегодня в 10:29

Более половины российских работодателей закупают для сотрудников печенье и снеки

сегодня в 10:26

Сестра Самойловой вынуждена платить по 700 тыс. за лекарство, пока блогерша помогает всем, но не ей

сегодня в 10:25

Новости партнеров

Layer 1