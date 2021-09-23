Избранный в Госдуму мэр Краснодара Первышов подал в отставку

Мэр Краснодара Евгений Первышов написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом градоначальник кубанской столицы заявил журналистам во время брифинга.

"Я избран депутатом Государственной думы по 46-му одномандатному избирательному округу, получил уведомление и в рамках действующего законодательства написал заявление в адрес Городской думы Краснодара о сложении с себя полномочий", — пояснил Первышов.

Ожидается, что заседание городской думы, на котором рассмотрят его заявление, состоится 23 сентября вечером. В случае если отставка Первышова будет принята, исполнение его обязанностей возложат на первого заместителя. Отметим, что, по подсчётам краевого избиркома, глава Краснодара набрал на выборах в Госдуму 53,56% голосов.