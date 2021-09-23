Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Авторы инициативы — представители ЛДПР — не уточнили, откуда брать средства на реализацию их дорогостоящего предложения.

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект депутатов ЛДПР и сенатора от Смоленской области Сергея Леонова о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине указали, что процедура потребует дополнительных расходов, а инициаторы инициативы в своём обосновании к законопроекту не упомянули, из каких источников брать эти средства.

"С учётом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в заключении кабмина, опубликованном в базе данных нижней палаты.

Напомним, что ранее Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции. Кроме того, президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022–2023 годах также выше инфляции.