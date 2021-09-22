С 1 января повысят пенсии: в чём уникальность грядущей прибавки и какие ещё доплаты ждут пожилых людей Со следующего года пенсионеров ждёт сразу несколько новшеств. Кто получит новые льготы, сколько составит индексация и кому положены самые высокие доплаты? 22 сентября, 10:09 Фото © Shutterstock

В Минтруде сообщили о размерах индексации пенсий. С 1 января их повысят на 5,9%. По закону индексация пенсий для неработающих пенсионеров должна быть выше годовой инфляции. Накануне Минэкономразвития сделало новый прогноз по инфляции. В следующем году она ожидается на уровне 5,8%.

В результате в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Индексируют страховые пенсии ежегодно с 1 января. В этом году прибавка составила 6,3%. Средний размер пенсии сейчас — 16 789 рублей.

Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7% Это произойдёт с 1 апреля. Напомним, что этот вид пенсий индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера. Размер прибавки в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к этому же показателю за 2020-й.

Социальную пенсию получают люди, которым не хватило трудового стажа для страховой пенсии. Также их выплачивают инвалидам и детям, оставшимся без кормильца.

Если социальная пенсия окажется меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то государство делает доплату. В этом году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.

С 1 января пенсионеров также ждёт ещё одно новшество, которого не было раньше. Правда, оно коснётся не всех, а людей, которые переехали жить из села в город, также если их населённый пункт вошёл в состав города или же получил такой статус.

Сейчас пожилые люди имеют право на надбавку к страховой пенсии в размере 25% от суммы их пенсии. Это касается тех, кто прожили в селе не менее 30 лет. Правда, прибавка сохраняется только при условии, что они продолжают жить в сельской местности. Заявление о подтверждении места жительства необходимо подавать ежегодно. С 1 января сельские надбавки сохранятся, даже если человек переедет в город.

Кроме того, Минтруд утвердил порядок, по которому можно будет получить информацию о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ ранее подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Вступает в силу документ с 1 января 2022 года. Информацию о будущей пенсии смогут получить застрахованные женщины, которым исполнилось 40 лет, и мужчины старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Сообщать о размере накоплений будут один раз в три года.

— Эту информацию можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в ПФР. Также можно будет узнать об условиях получения права на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, а также единовременную выплату средств пенсионных накоплений, — пояснил юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев.

Кстати, в конце июля вышел ещё один приказ Минтруда, который утверждает порядок предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Он тоже вступит в силу 1 января 2022 года.

— С 1 января получить пенсию станет проще. В некоторых ситуациях выплаты будут назначаться автоматически. Не потребуется писать заявлений, —рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она ссылается на постановление ПФР, опубликованное на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и вступающее в силу с 1 января. В документе говорится, например, о том, что получить выплаты в автоматическом режиме смогут люди со страховым стажем не менее 15 лет, с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 и не работавшие за пределами России.

Упрощённый порядок будет действовать и для инвалидов. Сведения о них тоже автоматически поступят в ПФР. Затронет это и тех, кто получает пенсию по потере кормильца и надбавки после 80-летнего юбилея.

Авторы Нина Важдаева