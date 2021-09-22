Риелторы ждут распродажи новостроек: Какие спецпредложения появятся в октябре и как изменятся цены на квартиры Впервые за год новостройки подешевели. К тому же сейчас с продажи начали снимать готовую недвижимость, а на рынок вышли новые объекты. Какие тренды наметились на рынке новостроек и что будет с ценами? 21 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Роман Пименов

В августе в пяти из восьми округов старой Москвы упали цены на новостройки. Выросли же они только в одном — СВАО. Таковы данные компании "Метриум". К примеру, в СЗАО новостройки подешевели в среднем на 6,7%, а в САО — на 3,7%. На юге Москвы цены упали меньше. В среднем по городу массовые новостройки подешевели на 1,1%. Это произошло впервые за 12 месяцев. Раньше цены только росли.

При этом если учесть рост цен за последний год, то такая коррекция незначительна. Например, сейчас средняя стоимость квадратного метра в СВАО на 52% выше, чем год назад, в ЮАО — на 36,9%, в ЗАО — на 36%, в ЮВАО — на 35,5%. Меньше всего выросли цены в САО — на 15,3%.

— Снижение цен в новостройках в августе — естественное следствие целого ряда причин. Удивляться стоит не тому, что они снизились за месяц в среднем на 1,1% по Москве, а тому, что до этого за год квадратный метр в данном сегменте подорожал более чем на треть. Сейчас уходят основные факторы такого взлёта. К ним можно было отнести переток денег с вкладов в связи со снижением их доходности, всплеск инфляции в 2021 году, рост курсов валют к рублю, кризис в экономике, связанные с опасениями потери денег. Всё это во многом отработанные драйверы. Но главный, пожалуй, повод и предыдущего роста цен, и нынешнего снижения — динамика ипотечных ставок. Прежде всего это относится к льготной ипотеке с господдержкой именно на новостройки, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, сейчас рыночные проценты по ипотеке стали расти вслед за ключевой ставкой Центробанка. И не менее важно то, что за предыдущие месяцы цены поднялись настолько, что покупать жильё по ним стало крайне сложно и бессмысленно. Особенно если речь шла об инвестициях.

— Поэтому с июля спрос на новостройки обвалился на 20–30%, по данным девелоперских компаний. Это и привело к снижению цен. В разных районах по-разному в зависимости от конкретных объектов, их специфики, характеристик и локации. В октябре стоит ожидать дальнейшего постепенного падения цен примерно на 1–2%, поскольку новые драйверы будут продолжать действовать на рынке, — считает Марк Гойхман.

На октябрь и ноябрь обычно приходится пик осеннего спроса на недвижимость. В эти месяцы люди особенно активно пытаются обзавестись жильём. Сентябрь же чаще всего на разогреве. И нынешняя ситуация подтверждает многолетнюю тенденцию. Такой вывод делает заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

После августовской стабилизации рынка новостроек он видит постепенное повышение спроса на жильё. Впрочем, из-за пересмотра условий льготной ипотеки отмечается более спокойный интерес к недвижимости, чем полгода назад.

— Небольшое статистическое снижение цен на рынке новостроек связано в большей степени не с сокращением стоимости квадратного метра, а с изменением структуры предложения. В этом мы согласны с оценками экспертов. Объекты, которые девелоперы активно выводили в 2018–2019 годах перед действием новых правил, достраиваются. Компании приступают к реализации новых проектов. А на начальной стадии цены на квартиры всегда ниже, чем на поздних этапах. Из-за этого, по статистике, средняя стоимость новостроек во многих московских округах снизилась, — пояснил Сергей Нюхалов.

По его словам, препятствует снижению цен на недвижимость и существенное подорожание стройматериалов. По некоторым позициям произошёл двукратный рост, что отражается на себестоимости строительства, а в конечном итоге — на цене квадратного метра. Компании не могут строить себе в убыток.

— Снижение цен на новостройки — явление скорее ситуационное. Во-первых, лимит льготной ипотеки пока не расширен — и люди ждут. Во-вторых, сентябрь — месяц роста рынка аренды и паузы на продаже. Покупатели скорее заняты семейными вопросами. Ну и совокупный рост всё равно присутствует, пусть он и минимален. В октябре я прогнозирую такую же динамику ценообразования в пределах 0,2–0,5% роста. Это связано с выжидательной позицией покупателей и отложенным эффектом мер по стабилизации цен на строительные материалы. Они выравниваются, и девелоперы готовы работать в текущих условиях, — полагает ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

По её мнению, на ценообразование в октябре будут влиять внешние факторы. Выборы прошли, и наступает пора реализации задач. Если поддержка ипотечных программ останется на том же уровне или улучшится, то цены останутся прежними до конца ноября.

— В противном случае мы увидим рост ипотечных ставок, падение спроса и незначительное, до 1–2%, снижение цен. В любом случае в декабре мы увидим активность на рынке недвижимости, связанную с годовыми премиями и бонусами. Спрос возрастёт, а с ним и вернётся рыночное равновесие, — считает Марина Лашкевич.

Авторы Нина Важдаева